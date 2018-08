Cheias repentinas no sul de França

Tamanho do texto

As autoridades francesas, apoiadas por helicópteros, resgataram esta quinta-feira 750 pessoas de vários parques de campismo por causa das cheias rápidas que se seguiram a chuvas torrenciais.

Os resgates aconteceram na região de Gard, no sul do país.

De acordo com a agência Associated Press, a chuva fez transbordar as margens dos rios e várias crianças e turistas foram resgatados.

Um cidadão alemão, com 70 anos e monitor num dos acampamentos, foi dado como desaparecido depois de alegadamente ter sido arrastado pelas águas dentro da sua carrinha.