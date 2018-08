Embarcação da Open Arms chega a Algeciras com 87 migrantes a bordo

Tamanho do texto

Chegaram ao porto andaluz de Algeciras os 87 migrantes resgatados no Mediterrâneo central pela embarcação Open Arms há cerca de uma semana, depois de autorização concedida pelo Governo espanhol.

De acordo com a agência EFE, o grupo segue o mesmo protocolo que tem vindo a ser aplicado a centenas de migrantes nas mesmas condições, depois de resgatados no mar, a bordo de embarcações oriundo do norte África.

Não gozam, no entanto, do mesmo estatuto dos migrantes a bordo do Aquarius, já que este caso não é considerado prioritário.

Na quinta-feira, o Governo italiano impediu que a embarcação da Organização Não Governamental Open Arms atracasse num dos portos do país, tal como fez o Executivo maltês.

A ONG pediu depois ajuda ao Centro Nacional de Coordenação de Salvamento Marítimo de Espanha.

O CATE proporciona aos recém-chegados zonas de assistência personalizada, nomeadamente no âmbito da saúde, contanto também com especialistas em leis de imigração.

Dispõe ainda de instalações separadas para mulheres, homens e crianças que viagem sem adultos.