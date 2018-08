EUA anunciam plano de criação da 'Força Espacial'

Num discurso nas instalações do Pentágono, em Washington, Pence explicou que o lançamento deste ramo militar vem dar resposta às mudanças ao longo da última geração e que, no entender do vice-presidente dos EUA, tornaram o espaço profundamente concorrencial e um possível campo de batalha.

"A Força Espacial dos EUA reforçará a segurança, garantirá a nossa prosperidade e também levará os ideais americanos à imensidão do espaço", afirmou.

As palavras do republicano vêm na sequência de uma intenção já expressa do presidente norte-americano, Donald Trump, e que este fez questão de reiterar já após o discurso de Pence através de uma publicação no Twitter. Todavia, o desenvolvimento de uma nova força militar autónoma precisa ainda de passar pela aprovação do Congresso.

"A América sempre buscará a paz no espaço, tal como na Terra. Mas a história prova que a paz só vem pela força. E no reino do espaço exterior, a Força Espacial dos Estados Unidos será essa força", acrescentou Pence.

De acordo com o membro da administração americana, a Força Espacial estará sob a égide do Secretário de Defesa, James Mattis. A previsão é ter as bases do projeto já efetivas em 2020, que está centrado em quatro eixos: comando espacial, força de operações espaciais, agência de desenvolvimento espacial e um novo secretário adjunto para a defesa espacial.

"A Força Espacial não será construída a partir do zero, porque os homens e mulheres que hoje administram e protegem os programas espaciais de nossa nação já são os melhores do mundo", concluiu.