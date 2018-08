Rublo e lira turca afundam por causa de sanções dos EUA

Tamanho do texto

As sanções dos Estados Unidos à Rússia e Turquia estão a ter fortes impactos na economia dos dois países.

O rublo caiu cerca de um por cento esta quinta-feira e atingiu mínimos de quase dois anos em relação ao dólar. A moeda norte-americana vale mais de 66 rublos, quando há uma semana valia 63.

Uma desvalorização provocada pelo anúncio de sanções norte-americanas à Rússia.

Washington decidiu punir Moscovo por considerar que o Kremlin esteve envolvido no envenenamento do ex-agente russo Sergei Skripal e da filha, em março deste ano, no Reino Unido.

Também a Turquia está a sentir no bolso o peso das relações azedas com os Estados Unidos.

A ameaça de sanções devido à detenção de um pastor protestante americano na Turquia, acusado de terrorismo e espionagem, fez a moeda turca desvalorizar cerca de dois e meio por cento esta quinta-feira.

Desde o início do ano a lira já perdeu quase um terço do valor em relação ao dólar. A moeda americana vale agora quase 5 liras e meia.

A desvalorização da economia turca está a ser seguida atentamente pelas agências de notação financeira.

A norte-americana Fitch avisou esta quinta-feira que a situação económica da Turquia agravou-se desde que a agência baixou, há menos de um mês, o rating do país, ou seja a capacidade de Ancara em pagar aos credores internacionais.