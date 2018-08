Emigrantes romenos em Bucareste para manifestações contra o Governo

Milhares de romenos emigrados no estrangeiro voltaram a casa para participar nas manifestações contra do Governo, que tiveram lugar na sexta-feira, com o objetivo de forçar a demissão do Executivo e exigir eleições antecipadas. A Euronews falou com alguns dos manifestantes.

As comunidades romenas no estrangeiro, especialmente na Europa, expressaram a sua frustração contra o Partido Social Democrata, que chegou ao poder em 2016.