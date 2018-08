Euro cai para mínimos de um ano

A moeda única europeia caiu esta sexta-feira 6 décimas e cada euro vale agora um dólar e 14 cêntimos.

Uma queda provocada pelos receios do Banco Central Europeu quanto à exposição de bancos espanhóis, franceses e italianos à crise turca.

As relações azedas e sanções económicas dos Estados Unidos à Turquia fizeram a lira turca desvalorizar sete por cento esta sexta-feira, a maior queda num só dia desde 2001.

Uma queda que está a contaminar outros mercados emergentes e que por sua vez arrasta também as bolsas para terrenos negativos.

Além da crise da moeda turca, que já perdeu um terço do valor desde o início do ano, os investidores temem ainda as consequências na economia russa das sanções anunciadas pelos Estados Unidos, devido ao caso do envenenamento do ex-espião russo, Serguei Skripal.

O aumento da tensão no Médio Oriente e as difíceis negociações alfandegárias entre a Europa e os Estados Unidos estão também a contribuir para um verão bem frio nos mercados financeiros.