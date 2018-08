Greve da Ryanair afeta milhares de passageiros

Tamanho do texto

A greve forçou ao cancelamento de um sexto dos voos da transportadora aérea.

Os países afetados pela greve de 24 horas são a Alemanha, Suécia, Irlanda, Bélgica e a Holanda, num total de cerca de 50 mil passageiros e 400 voos.

A Ryanair defende-se dizendo que fez tudo ao seu alcance para evitar a greve.

No centro do conflito estão os salários e as condições de trabalho.

Os sindicatos querem que os contratos de trabalho dos funcionários sejam regulados por legislação dos países em que se encontram sedeados e não por legislação irlandesa.

Em julho, cerca de 300 voos foram cancelados na Bélgica, Portugal e Espanha devido à greve dos tripulantes de bordo.