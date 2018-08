Inundações e chuvas torrenciais varrem sul de França

Tamanho do texto

A onda de calor deu lugar a chuvas torrenciais no sul de França.

Inundações repentinas provocaram o caos no centro e no sul do país.

Oito regiões foram afetadas incluindo a Ardec e a Gard. As autoridades agiram com prontidão resgatando pelo menos 750 pessoas que se encontravam em vários parques de campismo na região de Gard.

"A primeira coisa que fiz foi criar um mapa para identificar as pessoas que subiram às árvores. Havia adultos e crianças, em particular. A seguir, trabalhando aos pares, começamos a recolher as pessoas aos poucos e poucos. Mas resgatámos todos pois havia casos de hipotermia", afirma Jose Roselli, um dos bombeiros envolvidos nas operações de resgate.

Na localidade de Saint-Julien de Peyrolas, as equipas de socorro resgataram os ocupantes de um parque de campismo. Segundo as autoridades, um indivíduo alemão de 75 anos encontra-se desaparecido.

Os serviços de meteorologia colocaram o sul de França em alerta laranja.