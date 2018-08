Michelle Bachelet no Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos

Tamanho do texto

A Assembleia Geral das Nações Unidas confirmou sexta-feira a nomeação da antiga presidente chilena, Michelle Bachelet, como líder do Alto Comissariado dos Direitos Humanos.

Agora com 66 anos, Bachelet deverá substituir, no início de setembro, o Alto Comissário da ONU Zeid Raad al-Hussein. O jordano é forte crítico do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.