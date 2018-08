Tiroteio no Canadá faz pelo menos quatro mortos

Tamanho do texto

Um tiroteio em Fredericton, no leste do Canadá, fez esta sexta-feira quatro mortos, entre os quais dois polícias.

As autoridades canadianas revelaram já a detenção de um suspeito e que este recebeu assistência médica após o incidente.

Foi isolado entretanto o perímetro e a polícia lançou de imediato uma investigação.

O incidente teve lugar no bairro residencial de Brookside, em pleno centro desta cidade com cerca de 60 mil habitantes. Fredericton é a capital da província de New Brunswick, a aproximadamente mil kms da capital Ottawa.

A polícia pediu aos residentes “para permanecerem em casa com a porta trancada” e apelou também à população para evitar a área.

O caso gerou já uma reação do primeiro-ministro canadiano, com Justin Trudeau a expressar a sua consternação e solidariedade em nome das vítimas e a garantir que está a acompanhar.