Mais de 450 feridos em manifestação contra Governo na Roménia

Na Roménia, multiplicam-se as reações à manifestação desta sexta-feira, organizada pela diáspora, que terminou com 455 feridos entre agentes de segurança e manifestantes.

A atuação da polícia na manifestação anti-governo está a ser fortemente criticada.

Na sua conta do Twitter, o presidente revelou que pediu uma investigação à intervenção dos agentes de segurança nos protestos da Praça Vitória. Klaus Iohannis quer que sejam identificados todos os que participaram nos incidentes durante a manifestação que classificou de “maioritariamente pacífica”.

Por seu lado, a polícia romena defendeu o uso da força alegando que os manifestantes foram alertados várias vezes para abandonar a área junto ao edifício do governo e sublinhando que tiveram de lidar com um grupo de “hooligans” que participou no protesto.

Os manifestantes insistem que a polícia usou gás pimenta e lacrimogéneo contra uma multidão pacífica e organizam-se para mais protestos este sábado.