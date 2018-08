Mercado do futebol: Inglaterra já fechou as contratações

O mercado de transferências em Inglaterra encerrou esta quinta-feira no que toca a contratações dos clubes ingleses, com o Everton, do treinador português Marco Silva, e o Fulham a assumirem o protagonismo.

O emblema da cidade de Liverpool assegurou o reforço mais caro do último dia, ao garantir o central colombiano Yerry Mina (ex-Barcelona) por 30,25 milhões de euros. Também proveniente dos catalães chegou por empréstimo o médio português André Gomes. A terminar, Marco Silva passou também a contar com o internacional brasileiro Bernard, que estava livre depois de terminar o seu contrato com o Shakhtar Donetsk.

O 'campeão' do último dia em solo inglês foi o Fulham, ao apresentar um total de cinco 'reforços': Andre-Frank Zambo Anguissa (ex-Marselha), Timothy Fosu-Mensah (ex-Manchester United), Luciano Vietto (ex-At. Madrid), Joe Bryan (Bristol City) e Sergio Rico (ex-Sevilha).

Por sua vez, o Manchester United, de José Mourinho, não garantiu mais reforços no último dia, à exceção dos já conhecidos Fred, Lee Grant e Diogo Dalot. Ainda mais insólito foi o caso do Tottenham, que não contratou nem vendeu qualquer jogador nesta janela de transferências.

O Chelsea, entretanto, passou a ser o detentor do guarda-redes mais caro do mundo. Kepa Arrizabalaga pagou ao Athletic de Bilbau a cláusula de rescisão de 80 milhões de euros e mudou-se para Londres, libertando o belga Thibaut Courtois, já apresentado no Real Madrid, num negócio avaliado em 35 milhões de euros.

Os maiores negócios 'portugueses'

A mudança de Cristiano Ronaldo do Real Madrid para a Juventus foi a transferência surpresa do defeso e gerou rumores de uma eventual mudança também de Lionel Messi.

Em Portugal, o central brasileiro Eder Militão, oriundo do São Paulo, acaba de ser confirmado no FC Porto, por 4 milhões de euros, e o médio Nikola Vukcevic troca o Sporting de Braga pelos espanhóis do Levante, a troco de €9 milhões.

Rafael Leão, um dos jogadores que rescindiu o Sporting por com alegada justa causa, é apresentado no Lille, de França, como jogador livre, à imagem do que sucedeu com Gelson Martins (Atlético de Madrid) e Rui Patrício (Wolverhampton).

Eis as aquisições e as vendas a envolver mais dinheiro nas principais ligas da Europa, de acordo com a página Transfermarkt (em euros):

PORTUGAL

Aquisições

€8 milhões, Chancel Mbemba, para FC Porto do Newcastle (Inglaterra);

€6,85 milhões, Nicolas Castillo, para Benfica de UNAM Pumas (México);

€6,5 milhões, Raphinha, para Sporting de Vitória de Guimarães;

€6 milhões, Majeed Waris, para FC Porto de FC Lorient (França);

€4,5 milhões, Bruno Gaspar, para Sporting de Fiorentina (Itália).

Vendas

€22 milhões, Diogo Dalot, do FC Porto para o Manchester United (Inglaterra);

€22 milhões, Ricardo Pereira, do FC Porto para o Leicester (Inglaterra);

€20 milhões, William Carvalho, do Sporting para o Bétis de Sevilha (Espanha);

€15 milhões, João Carvalho, do Benfica para o Nottingham Forest (Inglaterra);

€12 milhões, Willy Boly, do FC Porto para o Wolverhampton (Inglaterra).

INGLATERRA

Aquisições (inscrições fechadas)

€80 milhões, Kepa Arrizabalaga, para Chelsea do Ath. de Bilbau (Espanha);

€67,8 milhões, Riyad Mahrez, para o Manchester City do Leicester;

€62,5 milhões, Alisson, para o Liverpool da AS Roma (Itália);

€60 milhões, Naby Keita, para o Liverpool do Leipzig (Alemanha);

€59 milhões, Fred, para Manchester United de Shakthar Donstesk (Ucrânia).

Vendas

€67,8 milhões, Riyad Mahrez, do Leicester para o Manchester City;

€39,2 milhões, Richarlison, do Watford para o Everton;

€35 milhões, Courtois, do Chelsea para o Real Madrid;

€25 milhões, James Maddison, do Norwich para o Leicester;

€20,2 milhões, Aleksandar Mirovic, do Newcastle para o Fulham.

ALEMANHA

Aquisições

€28 milhões, Abdou Diallo, para o Borussia de Dortmund do Mainz ;

€23 milhões, Alassane Pléa, para o B. M'Gladbach do Nice;

€20 milhões, Alex Witsel, para B. Dortmund de Tiajin Quanjian (China);

€20 milhões, Thomas Delaney, para B. Dortmund do Werder Bremen;

€18,5 milhões, Paulinho, para B. Leverkusen do Vasco da Gama (Brasil).

Vendas

€60 milhões, Naby Keïta, do Leipzig para o Liverpool (Inglaterra);

€40 milhões, Douglas Costa, do Bayern de Munique para a Juventus (Itália);

€29 milhões, Anthony Modeste, do Colónia para o TJ Quanjian (China);

€28 milhões, Abdou Diallo, do Mainz para o Borussia de Dortmund;

€25 milhões, Bernd Leno, do B. Leverkusen para o Arsenal (Inglaterra).

ESPANHA

Aquisições

€70 milhões, Thomas Lemar, para At. Madrid de AS Mónaco (França);

€45 milhões, Vinícius Júnior, para Real Madrid de Flamengo (Brasil);

€41 milhões, Malcolm, para Barcelona de Bordéus (França);

€35,9 milhões, Clément Lenglet, para o Barcelona do Sevilla;

€35 milhões, Courtois, para Real Madrid de Chelsea (Inglaterra).

Vendas

€110 milhões, Cristiano Ronaldo, do Real Madrid para a Juventus (Itália);

€80 milhões, Kepa Arrizabalaga, do Athletic de Bilbau para o Chelsea (Inglaterra);

€40 milhões, João Cancelo, do Valência para a Juventus (Itália);

€35,9 milhões, Clément Lenglet, do Sevilla para o Barcelona;

€30 milhões, Álvaro Odriozola, do Real Sociedad para o real Madrid;

€30 milhões, Fabián Ruiz, do Bétis de Sevilha para o Nápoles (Itália).

ITÁLIA

Aquisições

€110 milhões, Cristiano Ronaldo para a Juventus do Real Madrid (Espanha);

€40,4 milhões, João Cancelo, para a Juventus do Valência (Espanha);

€40 milhões, Douglas Costa, para Juventus de Bayern de Munique (Alemanha);

€38 milhões, Radja Nainggolan, para o Inter de Milão da AS Roma;

€35 milhões, Leonardo Bonucci, para a Juventus do AC Milan;

€35 milhões, Mattia Caldara, para o AC Milan da Juventus;

Vendas

€62,5 milhões, Alisson, de AS Roma para o Liverpool (Inglaterra);

€57 milhões, Jorginho, de Nápoles para o Chelsea (Inglaterra);

€38 milhões, Felipe Anderson, de Lazio para West Ham (Inglaterra);

€38 milhões, Radja Nainggolan, de AS Roma para o Inter de Milão (Itália);

€35 milhões, Leonardo Bonucci, do AC Milan para a Juventus;

€35 milhões, Mattia Caldara, da Juventus para o AC Milan;

FRANÇA

Aquisições

€135 milhões, Kyllian Mbappé, para Paris Saint-Germain de AS Mónaco;

€30 milhões, Aleksandr Golovin, para o AS Mónaco do CSKA Moscovo (Rússia);

€20 milhões, Willem Geubbels, para AS Mónaco de Ol. Lyon;

€19 milhões, Duje Caleta-Car, para Marselha de RB Salzburgo (Áustria);

€14 milhões, Jean-Eudes Aholou, para AS Mónaco de R. Strasbourg.

Vendas

€135 milhões, Kyllian Mbappé, de AS Mónaco para o Paris Saint-Germain;

€70 milhões, Thomas Lemar, de AS Mónaco para Atlético de Madrid (Espanha);

€45 milhões, Fabinho, de AS Mónaco para Liverpool (Inglaterra);

€41 milhões, Malcolm, de Bordéus para o Barcelona (Espanha);

€30 milhões, Jean Michaël Seri, de Nice para o Fulham (Inglaterra);