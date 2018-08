Erdoğan fala num plano para enfraquecer a Turquia

Tamanho do texto

A Turquia não atravessa nenhuma crise económica. Foi o que disse Recep Tayyip Erdoğan durante um discurso na costa do Mar Negro.

"O que eles não conseguiram com provocações, com tentativas de golpe de estado, tentam conseguir agora através do dinheiro," disse Erdoğan.

"Em poucas palavras, enfrentamos uma guerra económica. A isto chama-se uma operação contra a Turquia. E o objetivo do plano é enfraquecer os mecanismos de defesa da nossa economia e atingir a Turquia em todos os dominios, das finanças à política e colocar-nos de joelhos."

Queda da lira turca

Mas a lira turca perdeu 40% do valor num ano. A do Governo conservador, especialmente depois da alegada tentativa de golpe de Estado militar, parece ter gerado desconfiança nos mercados nos investidores.

O presidente diz-se inimigo das taxas de juro pede mais crédito à banca para fazer crescer a economia do país. Na sexta feira, a lira caiu 16% face ao dolar.

O presidente Donald Trump anunciou a subida das tarifas sobre o aço e o ferro vindos da Turquia. As relações entre Washington e Ancara têm sido marcadas por momentos de tensão por causa da detenção, em 2016, de um pastor dos Estados Unidos em solo turco.

Em entrevista ao diário New York Times, o presidente da Turquia avisou que se a Administração Trump se tornasse uma ameaça, a Turquia seria obrigada a ir procurar novos amigos.