Explosão na Síria faz cerca de 40 mortos

Um monte de escombros e muitas vítimas a lamentar.

Cerca de 40 pessoas morreram este domingo, em Sarmada, na província síria de Idlib depois da explosão de um depósito de armas.

Entre as vítimas estão pelo menos uma dúzia de crianças.

As causas da explosão ainda não são conhecidas, mas o rebentamento foi tão forte que provocou o desabamento de dois edifícios residenciais.

Cinco pessoas foram retiradas com vida sob os escombros.

Os capacetes brancos, socorristas que operam nas zonas rebeldes na Síria, tentam remover o entulho o mais rápido possível, na esperança de encontrar mais sobreviventes.

De acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, o depósito de armas pertencia a um traficante que trabalhava para um grupo jihadista. A maioria das vítimas são familiares dos combatentes desse grupo.

A província de Idlib, no noroeste do país, é uma das poucas que não está sob controlo do regime de Bashar Al-Assad, que já disse que a reconquista da província é uma prioridade para o governo.