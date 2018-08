23 mil evacuados nas Filipinas por causa de inundações

Há vários dias que a chuva não pára de cair e desde o fim de semana que o rio Marikina saiu do leito e inundou as zonas mais baixas da cidade com o mesmo nome.

A conhecida como capital do sapato das Filipinas não tem botas com altura suficiente para o nível das águas do rio. No sábado o caudal atingiu os 20 metros e obrigou as autoridades a retirar compulsivamente de casa cerca de 23 mil pessoas.

Vivem agora em abrigos temporários, à espera que o rio baixe dos 15 metros.

Marikina foi construída no vale da montanha Antipolo e sempre que chove, a água desce da montanha e com bastante frequência inunda a cidade.

As autoridades garantem que estão a construir muros nas margens do rio e a melhorar as redes de escoamento da água para diminuir o impacto das monções nas vidas das pessoas.

As próximas semanas não se avizinham fáceis para os habitantes desta cidade filipina.

A meteorologia prevê que a chuva continue durante mais alguns dias e a época dos tufões ainda está para chegar.