Aretha Franklin está gravemente doente

A rainha da soul music encontra-se rodeada de amigos e família, em Detroit, no estado norte-americano do Michigan.

Em 2010 Aretha Franklin foi diagnosticada com um cancro do pâncreas. A doença não a impediu de cantar. Em novembro de 2017, participou num concerto da Fundação contra a SIDA de Elton John, em Nova Iorque.

Em mais de seis décadas de carreira, Aretha Franklin venceu 18 Prémios Grammy e tornou-se numa das artistas que mais discos venderam em todo o mundo, ultrapassando a marca dos 75 milhões.

Em 2005, a diva da soul foi distinguida por George W. Buh com a Medalha Presidencial da Liberdade, a maior condecoração civil dos Estados Unidos da América.

Quatro anos depois, interpreta "My country, 'Tis of Thee'" durante a cerimónia de investidura do presidente Barack Obama.

São vários os temas da cantora reconhecidos internacionalmente como, por exemplo: "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman, "Think", "Daydreaming" ou as suas interpretações de "I Say a little Prayer" ou "Respect".