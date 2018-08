Batalha contra incêndios prolonga-se na Califórnia

Por terra e ar, os bombeiros dão o tudo por tudo para combater as chamas no estado da Califórnia, em particular no incêndio de "Mendocino Complex", o mais devastador na história do Estado. Já ardeu uma área superior a 1200 quilómetros quadrados. 70 por cento do incêndio está dominado.

Há vários fogos que lavram no Estado. Quatro, são os que mais preocupam as autoridades. Além do "Mendocino Complex", o "Carr fire" é o que está a redobrar as atenções devido ao terreno acidentado. Depois há também o "Ferguson Fire", no Parque Nacional de Yosemite. Aqui já arderam 380 quilómetros quadrados são arderam.

O "Holy Fire" mais a sul, estava 50 por cento dominado, esta manhã.

Os custos financeiros são ainda difíceis de calcular, mas as estimativas apontam para valores superiores aos do ano passado, quando foram gastos 500 milhões de dólares no combate às chamas.

As chamas na Califórnia são parte de uma tendência originada pelas alterações climáticas.