Bayer cai 10% na bolsa de Frankfurt

A Bayer desvalorizou uma fortuna esta segunda-feira na bolsa de Frankfurt depois da recém comprada Monsanto ter sido condenada a pagar cerca de 250 milhões de euros a um jardineiro na Califórnia.

Na semana passada, DeWayne Johnson venceu nos tribunais a batalha contra a gigante agroquímica por esta não ter informado sobre os perigos dos herbicidas com glifosato. O tribunal deu como provado que estiveram na origem do cancro terminal do jardineiro de 46 anos.

Esta foi a primeira sentença dos mais de 5 mil processos contra a Monsanto, multinacional que a Bayer comprou este ano por 59 mil milhões de euros.