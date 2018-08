Festa do Sacrifício no Paquistão

No Paquistão, prepara-se a chegada do Festival Eid al-Adha, igualmente conhecido como Grande Festa ou Festa do Sacrifício. Na cidade de Karachi viram-se vacas serem içadas.

Durante o festival, os muçulmanos sacrificam animais para relembrar o momento em que o profeta Abraão se dispôs a sacrificar o seu filho Ismael a pedido de Deus.