Funerais de crianças bombardeadas no Iémen

Gritos de tristeza e cólera contra a Arábia Saudita e os Estados Unidos. Milhares de pessoas participaram nos funerais das crianças iemenitas que morreram na quinta-feira, vítimas de um ataque aéreo da coligação liderada por Riade. Os funerais tiveram lugar na cidade de Saada, feudo dos rebeldes Houthis no norte do país.

As crianças regressavam de uma colónia de férias. Um vídeo mostra os meninos a brincarem no interior do autocarro atingido.

O grupo xiita anunciou que morreram 51 pessoas, 40 crianças, vítimas das bombas que atingiram o autocarro em que seguiam, num mercado muito frequentado de Dahyan, também na província de Saada.

A ONU exigiu uma investigação independente. A comunicação social russa adiantou terem sido encontrados fragmentos de bombas de fabrico norte-americano.