Incêndio em hospital de Taiwan faz nove mortos

De acordo com os bombeiros, o fogo deflagrou na unidade de cuidados paliativos que se encontra no referido andar. 36 pessoas abandonaram o local. 16 tiveram uma paragem cardíaca, mas sete foram reanimadas.

De acordo com as autoridades o incêndio já foi extinto. Imagens de videovigilância divulgadas por meios de comunicação social locais mostram funcionários do hospital a rumar aos corredores e a retirar apressadamente, em braços ou com recurso a sofás com rodas, vários pacientes.

O chefe do corpo de bombeiros anunciou que está em curso um inquérito para apurar as causas do sucedido mas nega a versão de que o sistema de extintores automáticos não teria funcionado corretamente.