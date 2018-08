Líder supremo iraniano rejeita diálogo dos EUA

É a primeira vez que o Aiatola Ali Khamenei faz referência direita ao convite do presidente norte-americano.

"Se por força das circunstâncias existir a possibilidade do governo do Irão falar diretamente com o regime americano, nós nunca negociaremos com o atual governo dos Estados Unidos (...) Nós já estivemos em guerras mas o outro lado sempre as começou. Nós responderemos com grande força se a guerras nos for imposta mas nós nunca começaremos uma."

Isto no mesmo dia em que os iranianos apresentaram a nova geração de mísseis "Fateh Mobin", de curto alcance. As sanções por causa da produção de mísseis nunca foram interrompidas.

Quando às que foram suspensas com o acordo nuclear de 2015 - Washington fez saber que apenas serão levantadas se fora negociado um acordo mais duro para Teerão.