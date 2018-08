Lira turca está em queda livre

Tamanho do texto

A lira turca atingiu, esta segunda-feira, mínimos históricos ao perder 11% nos mercados cambiais. Desde o início do ano, a moeda turca já caiu 34%. Esta segunda-feira, um dólar valia mais de seis liras.

Para tranquilizar os mercados o governo anunciou um pacote de medidas para estimular a divisa.

Para além dos turcos, também os países mais expostos à dívida turca estão a ficar preocupados. Na Europa são a Alemanha, o Reino Unido, a Espanha e a França os mais expostos.

O economista Carsten Brzeski, tenta desdramatizar: "A exposição não é suficientemente grande para realmente levar a um efeito de contágio. Temos alguns bancos do sul da Europa com exposição relativamente alta à Turquia. Claro que há comércio com a Turquia e há investimentos diretos da Alemanha na Turquia, mas a dimensão não é suficiente para realmente criar uma recessão ou uma nova crise bancária na Europa continental ".

A esta desvalorização não será alheio o clima de tensão e as acusações constantes entre a Turquia e os Estados Unidos. Ameaças, sanções, aumento de tarifas aduaneiras estão a pesar demais sobre a moeda e sobre o quotidiano dos turcos.