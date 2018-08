Ministro norueguês demite-se após viagem ao Irão

Tamanho do texto

Per Sandberg viajou com a namorada iraniana, Bahareh Letnes, sem avisar o o governo e levou um telemóvel com informação sensível, apesar dos serviços secretos noruegueses terem avisado que o Irão estava a espiar o país.

Bahareh Letnes, antiga miss Irão, vive na Noruega ao abrigo do direito de asilo. Ficou conhecida quando se soube que tinha um negócio de exportação de peixe, energia e tecnologia e que namorava com o ministro das Pescas, membro de um partido noruguês de extrema-direita e anti-imigração.