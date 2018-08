Os talibãs mantém o controlo da cidade de Ghazni

Tamanho do texto

Os combates continuam na cidade de Ghazni, no Afeganistão. Os talibãs, resistem às forças afegãs há quatro dias.

Apesar da confiança demonstrada pelas autoridades afegãs, na retoma do território, um líder provincial refere que há dezenas de mortos e feridos e que só o quartel general da polícia, a residência do governador e alguns edifícios públicos estão sob controlo das autoridades; o resto está nas mãos do Talibãs.

O ministro afegão da Defesa, Tariq Shah Bahrami, anunciou já esta manha a morte de pelo menos uma centena de forças de segurança, desde o início dos combates. O presidente do país anunciou, por seu turno, o envio de reforços militares para a cidade.

Ghazni, uma cidade de 280 mil habitantes, fica a sul da capital afegã, no eixo que liga Cabul a Kandahar. Os insurgentes, em grande número, entraram na cidade na quinta-feira à noite e anunciaram que esperavam reforços vindos da província Helmand, no sul do Afeganistão.

As forças americanas estão a lançar ataques aéreos sobre as posições talibãs.