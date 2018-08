Perdas devido à seca na Alemanha maiores do que o previsto

Os meios de comunicação social alemães afirmam que esse montante chegaria apenas para compensar a queda da produção num dos Estados do norte do país.

O desafio para o governo alemão é definir critérios para conceder as compensações financeiras.

A ministra da agricultura alemã Julia Klöckner afirmou que as ajudas devem ser atribuídas em função das perdas e de acordo com o nível de seca de cada Estado. A responsável aguarda as estatísticas oficiais sobre a produção agrícola do mês de julho.

Agricultores exigem medidas urgentes

A escassez de chuva provocou uma queda de 20% da produção de cereais, na Alemanha, segundo maior produtor da União Europeia.

No leste do país há cinquenta e cinco anos que não chovia tão pouco durante um período tão longo.