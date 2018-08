Rússia e Turquia discutem Síria

Na agenda está também o tema da energia, numa altura em que a Rússia constrói um oleoduto que vai unir os dois países, através do Mar Negro.

No entanto, será mesmo a política internacional a dominar o encontro. O presidente turco afirmou, este domingo, que o país está na fase final dos preparativos para uma operação com vista a criar mais espaços seguros na Síria e assegurar o regresso dos refugiados. Erdogan também afirmou que os esforços diplomáticos em Idlib foram acelerados para evitar uma "catástrofe". As declarações do presidente foram feitas após a explosão que vitimou 39 pessoas nesta cidade síria, uma das poucas onde Bashar Al-Assad perdeu o controlo para os rebeldes, apoiados pelo regime turco.