Todas as especiarias do Cáucaso no Bazar de Yashil

Esta semana, Postcards retrata o Bazar de Yashil, em Bacu, no Azerbaijão.

Bazaar Yashil significa "mercado verde" em azerbaijanês. No local, é possível comprar os principais ingredientes da gastronomia do sul do Cáucaso.

"As cores, os sabores e perfumes do Cáucaso: alimentos frescos dos quatros cantos do Azerbaijão chegam todas as manhãs ao mercado de Yashil, em Bacu", relatou o repórter da euronews, Sérgio Cantone.

O caviar Beluga, oriundo do mar Cáspio e o mais caro do mundo, é uma das especialidades do mercado azerbaijanês.

"Neste mercado, podemos comprar caviar fantástico, esturjão, queijos e açafrão, os principais ingredientes do Plov e da cozinha do Azerbaijão. Compro aqui vários alimentos e condimentos para o meu restaurante", contou Timur Fazilov, dono de um restaurante na capital do Azerbaijão.