As surpresas do Masters 1000 de Cincinnati

Capitulou, no último grande torneio antes do Open dos Estados Unidos, frente ao francês Lucas Pouille por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 1/6 e 6/4. Pouille carimbou assim o passe para a segunda ronda onde medirá forças com o argentino Leonardo Mayer.

O também argentino Diego Schwartzman, número 12 do mundo, não teve tanta sorte. Foi eliminado por Stanislas Wawrinka por 2 sets a 1 com parciais de 6/2, 4/6 e 6/3.

O suíço tem encontro marcado com o japonês Kei Nishikori.

O sérvio Novak Djokovic sofreu mas acabou por se desfazer do anfitrião americano Steve Johnson por 2 sets a 0.

Quem sabe se não é desta que põe termo à maldição de Cincinnati. É o único torneio do Masters 1000 que falta ao palmarés de Djokovic.