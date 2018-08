Gibraltar vai retirar bandeira do Aquarius

Para as ONG que fretam a embarcação, a medida é uma "manobra política*, tendo em conta que o Aquarius sempre foi considerado apto para o resgate de pessoas pelas autoridades competentes.

A decisão de Gibraltar vem tornar o acolhimento de migrantes ainda mais difícil depois de Itália ter recusado o desembarque.

No Twitter, Matteo Salvini veio defender a posiçao nacional. Para o ministro do Interior italiano, um navio registado em solo britânico e operado por uma associação francesa pode atracar em qualquer porto, menos em Itália.

E as recusas sucedem-se. Espanha, que em junho aceitou receber mais de 600 migrantes do Aquarius, diz agora que os portos do país não são os mais seguros para receber as pessoas resgatadas.

O executivo espanhol alega que, desta vez, a situação é diferente. Tendo em conta a distância a que o navio se encontra, a viagem pode constituir perigo para as vidas a bordo, o que representa uma violação da lei internacional.

Com os portos fechados, cada vez menos os navios a prestam auxílio no Mediterrâneo. Só no Aquarius, 141 vidas continuam à deriva à espera de uma resposta por parte dos governos europeus.