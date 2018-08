Itália conta as vítimas da queda da ponte em Génova

Itália continua as operações de resgate e conta as vítimas da queda da ponte Morandi, na autoestrada A10, em Génova. Um homem que se encontrava perto da travessia captou o momento em que um dos pilares da ponte desmoronou.

O viaduto ruiu durante uma violenta tempestade e os veículos caíram de uma altura de 45 metros. As pessoas que conseguiram sobreviver relatam agora os momentos vividos: "Bati contra uma parede e foi isso... Não me lembro de mais nada. Olhe, não sei... Estava na frente de um camião e fui projetado para longe...Não sei..."

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, reuniu-se com as equipas de resgate. O número de vítimas mortais pode chegar aos 35. Conte acompanha as operações no terreno e a atualização do número de mortos. Dizendo que infelizmente subiu como era esperado e que há, pelo menos, 15 feridos - 9 deles ainda em estado crítico.

Aproximadamente, 300 bombeiros estão envolvidos nas operações de resgate. Os especialistas ainda estão a averiguar a tragédia. Segundo a população local, na origem da queda da ponte poderá estar uma falha estrutural: "Trabalharam na ponte durante 3 anos, perfuraram-na e em vez de a tornar um pouco mais segura acabaram por a demolir", disse um residente.

Mas a Autostrade, a concessionária da autoestrada A10, diz não haver razões que levem a pensar que a ponte fosse perigosa. A ponte Morandi foi inaugurada em 1967 e foi sujeita a trabalhos de manutenção na década de noventa e em 2016.

O viaduto fazia parte de uma artéria muito importante de Itália. Fazendo as ligações das regiões industriais do norte do país, passando pela Riveria italiana até ao sul de França.

As operações de resgate continuam na esperança de encontrar sobreviventes. A estrutura caiu sobre habitações e os bombeiros acreditam que possa haver mais vítimas debaixo dos escombros.