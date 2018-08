Mais de 100 carros incendiados na Suécia

Tamanho do texto

Várias cidades foram alvo de uma ação organizada de violência levada a cabo por um grupo de jovens vestidos de preto, encapuzados e com máscaras.

Só na zona oeste do país, com especial incidência em Gotemburgo, arderam cerca de 80 veículos. Mas também houve registo de incidentes a sul, em Estocolmo e Malmo. Diversos moradores nos locais captaram imagens dos jovens a atear fogo aos carros.

As autoridades acreditam que os ataques estão interligados e foram organizados através das redes sociais por gangues de jovens. No entanto, as causas permanecem desconhecidas e a polícia ainda não fez detenções.