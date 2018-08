Portugal disponível para receber 30 migrantes do Aquarius e de outras embarcações atracadas em Malta

Tamanho do texto

Portugal está disponível para acolher 30 dos 244 migrantes que se encontram no navio humanitário "Aquarius" e noutras pequenas embarcações que estão a atracar em Malta, disse hoje à Lusa o ministro da Administração Interna.

"Portugal, Espanha e França articularam-se e, tal como já tinham feito em casos anteriores, mostraram uma disponibilidade comum para acolhimento e Malta autorizou a atracagem do navio. Haverá uma operação semelhante à que foi feita há um mês com o Lifeline", explicou Eduardo Cabrita.

A decisão foi conjugada entre os Governos dos três países e comunicada à Comissão Europeia.

Uma equipa do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) irá deslocar-se a Malta para avaliar os migrantes e garantir o acolhimento de 30 em Portugal, "o mais rapidamente possível", já "nas próximas semanas", disse o governante.

Espanha também já veio dizer, oficialmente, que abrirá as portas a 60 dos 141 migrantes a bordo do Aquarius, como parte de um acordo com outros países europeus, afirmou o primeiro-ministro espanhol Pedro Sanchez nesta terça-feira.

"A Espanha coordenou um acordo pioneiro com seis países para distribuir a receção do povo de Aquarius. (...) A Espanha sediará 60 pessoas", tuitou Pedro Sanchez.

Apesar de Portugal se mostrar disponível para acolher migrantes, o Governo defende uma solução europeia integrada para responder ao desafio dos fluxos de migrantes que chegam à Europa através do Mediterrâneo.

"Entendemos que deve haver uma posição estável de nível europeu envolvendo todos. Não podemos andar aqui de solução 'ad hoc' em solução 'ad hoc' sempre que um navio está à deriva no Mediterrâneo", acrescentou o ministro.

O navio "Aquarius" é uma embarcação das organizações não-governamentais SOS Méditerranée e Médicos Sem Fronteiras (MSF).

As 30 pessoas que viajavam no navio humanitário "Lifeline" encontram-se em Portugal desde finais do mês passado, estando a decorrer os procedimentos para a vinda de mais 50 migrantes de duas embarcações que atracaram em Itália, também em julho.

Com Lusa