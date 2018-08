Ronaldo "fenómeno" recebe alta

O três vezes melhor futebolista do mundo já está em casa depois de ter sido hospitalizado no domingo por causa do que o Diário de Ibiza anunciou ter sido uma pneumonia. O jogador por seu lado falou numa "forte gripe".

Sem fazer qualquer referência ao seu estado de saúde, Ronaldo Luís Nazário de Lima, de 41 anos, deixou uma mensagem no Twitter. Agradeceu o carinho e o apoio de todos, diz estar agora "focado na nova temporada" de futebol e promete muitas "novidades".

Novidades poderão estar relacionadas com as informações de imprensa brasileira, de que o antigo craque se prepara para comprar o Real Valladolid, clube que terminou em sétimo no segundo escalão do futebol espanhol.

O melhor jogador do mundo em 96, 97 e 2002 e bicampeão mundial, o "fenómeno" como ficou conhecido, colocou um ponto final na carreira de futebolista, em 2011 depois de uma carreira que incluiu passagens pelo PSV Eindhoven, Barcelona, Inter de Milão, Milan, Corinthians e Cruzeiro, além do Real Madrid, onde é embaixador mundial.