ÚLTIMA HORA: Unidade antiterrorismo investiga colisão em Westminster

Um homem suspeito foi detido e está a ser interrogado depois de embater com o carro onde seguia, um Ford Fiesta, contra as barreiras de segurança do Parlamento britânico, em Londres. Antes do choque propriamente dito atropelou peões e pessoas que circulavam de bicicleta.

O incidente registou-se pouco depois das 07:30 desta terça-feira e provocou vários feridos. A polícia já instalou um perímetro de segurança no terreno com vários agentes armados e as entradas e saídas da estação de Westminster foram encerradas.

A unidade antiterrorista da polícia metropolitana de Londres está a investigar o caso e nesta fase não está descartado qualquer cenário. Para já não foi encontrado armamento no veículo.

Pelo menos duas pessoas foram assistidas pelos serviços de emergência. Ambas registavam ferimentos tidos como ligeiros, mas mesmo assim foram transportadas para o hospital.

Os jornalistas presentes no local foram afastados para fora do perímetro de segurança. Múltiplos helicópteros sobrevoam a área do incidente.

Vários meios de comunicação, como a SkyNews, estão a recorrer às imagens exclusivas recolhidas no local pelo correspondente da Euronews, Vincent McAviney.

