Reino Unido: Unidade antiterrorista investiga incidente de Westminster

O correspondente da Euronews em Londres, Vincent McAviney, encontrava-se perto do Parlamento britânico quando se deu a colisão de um veículo contra as barreiras de segurança. Ainda no terreno, dá conta dos últimos desenvolvimentos.

Vincent McAviney, Euronews - Vários carros da polícia encontram-se em Westminster. O cordão chega a Whitehall. Algumas pessoas não conseguem chegar ao trabalho. A área está bloqueada por causa da investigação. A estação de metro de Westminster também se encontra encerrada. A polícia confirmou a detenção do homem que foi retirado da viatura.

Encontrava-me perto, a preparar um direto, quando ouvi o ruído da colisão. Foi significativo e apercebi-me que as pessoas começaram a correr. Quando me aproximei vi a polícia local do Parlamento que caminhava em direção ao veículo. No espaço de 30 a 40 segundos três ou quatro carros da polícia precipitaram-se para o local. Os agentes saíram armados, cercaram o carro e retiraram um homem. Era alto, tinha barba. Foi detido e está a ser interrogado. O carro estava a fumegar. O capô sofreu um impacto muito grande. Haverá agora investigadores à procura de pistas no veículo, que incluem a possibilidade de de existência de algum engenho no interior.

Muitas pessoas tentam chegar ao trabalho confusas com o que se passou, mas neste momento a mensagem é a de ficar longe de Westminster.