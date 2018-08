Zona Euro cresce com Portugal acima da média

Tamanho do texto

A Zona Euro navega em terreno positivo. O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 0,4% em relação aos últimos três meses. É o que diz o Eurostat. Em termos homólogos, o PIB avançou 2,2%. Uma revisão em alta já que as previsões eram de um crescimento de 2,1%.

As economias que tiveram uma subida menos acentuada foram as mais desenvolvidas como a da Alemanha, do Reino Unido, de Itália, e França.

Portugal cresceu acima da média. O país avançou 2,3% face ao segundo trimestre do ano passado e com uma subida de 0,5% em cadeia. Dados confirmados pelo Instituto Nacional de Estatistica (INE).