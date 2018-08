Aquarius em Valetta depois de acordo europeu

O barco de resgate humanitário Aquarius chegou a Malta, onde foi autorizado a atracar depois de vários dias no Mediterrâneo com 141 passageiros a bordo. No mesmo dia, as autoridades maltesas intercetaram um pequeno navio com 35 migrantes, que estaria sem destino há dois dias.

De acordo com a Agência France Presse, os passageiros do Aquarius manifestaram alegria quando o barco se aproximou do porto de Valetta. A embarcação foi fretada pela Organização Não Governamental Médicos Sem Fronteiras (MSF).