Artic Monkeys fecham a edição do Sziget mais concorrida de sempre

Terminuou a mais concorrida de sempre das edições do Festival de Sziget na ilha da Liberdade, em Budapeste, com mais de 560 mil visitantes de toda a Europa e do mundo. Os Artic Monkeys fecharam mais uma edição de um evento que gosta de se definir como muito mais do que um festival de música.

A Euronews esteve com alguns dos visitantes e com representantes da organização depois do último concerto, durante as arrumação e a volta a casa.