Colapso de ponte faz pelo menos 35 mortos

Tragédia em Itália. O colapso parcial do tabuleiro da ponte Morandi, na autoestrada A10, em Génova originou a morte a pelo menos 35 pessoas (número atualizado pela manhã). Há o registo pelo menos 16 feridos.

O viaduto ruiu por volta das 11.30 da manhã durante uma forte tempestade.

Segundo a Proteção Civil italiana, cerca de 30 automóveis e entre cinco a 10 camiões foram afetados pelo colapso.

Os bombeiros acreditam que possa haver mais vítimas debaixo dos escombros uma vez que a estrutura caiu sobre habitações.

De acordo com os serviços de emergência de Génova, na origem da queda poderá estar uma falha estrutural.

A ponte Morandi foi construída nos anos 60 e foi alvo de obras de manutenção em 2016.

O Governo italiano afirmou que o país tem de investir mais para melhorar as infraestruturas degradadas, mesmo que para isso tenha de ignorar as diretrizes da União Europeia.

O ministro italiano do Interior, Matteo Salvini, garantiu que a segurança dos cidadãos é mais importante do que as restrições orçamentais.