Dezenas de mortos em ataque suicida em Cabul

Um ataque suicida em Cabul, a capital do Afeganistão, matou pelo menos 48 pessoas e deixou feridas 67.

Um bombista suicida fez-se explodir em frente a um centro educativo, numa zona maioritariamente xiita da cidade.

Não há ainda reivindicação deste ataque, mas as autoridades acusam o Grupo Estado Islâmico (EI), que tem reivincdicado numerosos atentados na capital afegã e no leste do país, nomeadamente em mesquitas, escolas e centros culturais xiitas.

Testemunhas falam de trocas de tiros antes da explosão, o que faz pressupor que havia vários atacantes no local.

A maioria das vítimas são jovens. O local era um centro de estudos onde jovens se preparavam para os exames de entrada na universidade.