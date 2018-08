Génova: Número do mortos sobe para 39

Tamanho do texto

As equipas de socorro continuam em busca de sobreviventes nos destroços da ponte que colapsou na terça-feira, numa autoestrada na cidade italiana de Génova.

De acordo com o balanço oficial das autoridades, o número de vítimas mortais ascende aos 39, podendo ainda subir mais. 16 pessoas foram hospitalizadas, 12 estão em estado grave.

No hospital um sobrevivente, Davide Capello, recorda como tudo aconteceu: "Eu lembro-me de que a estrada estava em colapso... Eu estava a passar e ouvi um som ensurdecedor, vi a estrada a cair e eu estava a cair também e pensei no pior. Então eu tive a sorte de acabar, nem sei onde, porque depois vi meu carro e (...) Não desmaiei... Fiquei atento e liguei de imediato para os bombeiros para avisá-los sobre a situação e para que me fossem buscar. Depois liguei imediatamente para minha família. Sinto que fui abençoado."

Foi aberto um inquérito para apurar as causas da derrocada, no entanto, para os bombeiros, "este não é o momento para isso pois estamos, ainda, numa operação de resgate para tentar salvar o maior número possível de pessoas. Depois, teremos tempo suficiente para apurar as causas", refere o bombeiro L. Cari.

As autoridades temem agora que os restantes pilares e parte do tabuleiro da ponte, que ainda estão de pé, possam desabar sobre os prédios que estão por baixo.