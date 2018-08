Internet por um dia em Cuba

Tamanho do texto

O povo cubano celebrou o facto do governo do país ter fornecido internet gratuita nesta terça-feira a mais de 5 milhões de utilizadores. Foi um teste de oito horas antes de lançar a venda do serviço.

Existem pontos de rede WiFi em Cuba, mas é difícil encontrar casas com ligação à internet.

Nas ruas de Havana, os utilizadores disseram-se contentes com o dia de internet grátis, mesmo com algumas queixas de lentidão nas ligações. Foi a primeira vez que os serviços de internet estiveram disponíveis em todo o país.