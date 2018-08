Julho foi dos meses mais quentes de sempre

Tamanho do texto

Depois das inundações no Japão, no início de julho, partes do continente asiático, norte da Europa e parte dos Estados Unidos, enfrentaram fortes ondas de calor e falta de chuva.

Neste mês, as condições meteorológicas extremas agravaram a ocorrência de incêndios florestais, atingindo especialmente a Suécia e a Califórnia.

Foi um julho atiípico, onde foram quebrados vários recordes em todo o continente europeu.

No ártico, os termómetros registaram temperaturas 30 graus acima do normal para a região.