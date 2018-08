ONU estima existirem 2,3 milhões de refugiados venezuelanos

"Existe também penúria de medicamentos básicos e material médico, o que conduz a uma acentuada deterioração da qualidade dos hospitais. Os nossos colegas afirmam que existem mais de 100 mil seropositivos e com SIDA a necessitarem de atenção médica e que doenças que já tinham sido erradicadas, como o sarampo, malária, tuberculose e a difteria, estão presentes e em ascensão".

O Brasil, a Colômbia, o Equador e o Peru são os principais destinos dos procuram proteção. O fluxo massivo de refugiados está a causar problemas. Por exemplo, o governo do Equador decretou na semana passada o estado de emergência por causa da afluência massiva de venezuelanos e longas esperas nas zonas fronteiriças.

Nós viemos desesperados porque nenhum pai de família pode imaginar perder o conforto do seu lar, do seu país para se refugiar no estrangeiro com dois filhos menores. (...) "Na Venezuela percebia de contabilidade, trabalhava com 35 empresas e não dava para eu comprar dois pacotes de leite para a bebé"

O Partido Socialista Unido da Venezuela, do antigo presidente Hugo Chavez, e do atual, Nicolas Maduro, governa a Venezuela há quase 20 anos.