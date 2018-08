Tragédia de Genova: consequências económicas

Tamanho do texto

A queda da Ponte Morandi, nome do engenheiro que a construiu, vai ter consequências económicas para Génova nos próximos tempos. A ligação entre a zona ocidental e oriental da cidade com o porto marítimo mais importante de Itália está agora interrompida.

Em 2017 passaram 28 milhões de carros, uma média de 70 mil automóveis por dia.

Por exemplo, para fazer chegar as mercadorias do porto de Génova a França será precisos percorrer mais 70 quilómetros. As consequências estão ainda por determinar.

"É muito importante e uma grande preocupação é o que vai acontecer à cidade sem a ponte porque era uma estrutura muito importante em termos comerciais e para uso quotidiano, para pessoas que vão de um lado para o outro da cidade", explica Marco Menduni, jornalista do "Secolo XIX".

O governador da região da Ligúria, espera uma resposta rápida por parte do governo, pois segundo Giovanni Totti, é o sistema da estrutura da logística italiana que está em causa. O porto de Génova recebe a maior parte dos produtos importados pelo país."