Xangai 2018: Mais universidades europeias no topo mas EUA dominam

Divulgados os resultados do chamado ranking de Xangain, edição de 2018, é possível concluir que as universidades dos Estados Unidos continuam a ser, mais um ano, consideradas como das melhores do mundo.

A Universidade de Harvard, no estado norte-americano de Massachussetts, ocupa o primeiro lugar, seguida da Universidade Stanford, em Palo Alto, Califórnia e da Universidade de Cambridge, em Inglaterra, Reino Unido.

O chamado top ten é dominado por instituições norte-americanas e britânicas. Ainda assim, a Europa é a região com mais universidades representadas no ranking.

São 195 instituições do ensino superior do do velho continente e 167 das Américas. As universidades dos Estados Unidos, por outro lado, ocupam metade dos primeiros 100 lugares. A Europa tem 34 com o Reino Unido com 8 posições.

Quatro universidades portuguesas, a Universidade de Lisboa ( fruto da fusão entre a antiga Universidade de Lisboa e a Universidade Técnica de Lisboa), a Universidade do Porto, a Universidade de Aveiro e a Universidade do Minho figuram na lista das quinhentas melhores. Coimbra ficou este ano de fora.

O estudo é da responsabilidade da consultora ShangaiRanking e tem em conta fatores como os antigos alunos, os prémios nóbel conseguidos pela instituição, a investigação nos diferentes centros, os artigos publicados em revistas científicas ou estudos citados a nivel internacional.