Centenas de pessoas sem casa em Génova

As imagens aéreas mostram o cenário de destruição, depois do colapso da ponte Morandi, em Génova. Lá em baixo, no terreno, à medida que a esperança esmorece, centenas de bomberios continuam as buscas em contra-relógio. É entre os vivos que agora surgem as maiores dúvidas. Mais de 660 pessoas tiveram de abandonar as casas, o que corresponde a mais de 300 famílias deslocadas.