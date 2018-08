Duas empresas alemãs abandonam projetos no Irão

Tamanho do texto

A Deutsche Bahn e a Deutsche Telekom, duas empresas alemãs vão abandonar os negócios que têm no Irão. A decisão surge depois das sanções aplicadas pelos Estados Unidos a Teerão.

A Deutsche Telekom estava no Irão através da Detecon, uma empresa de serviços de consultadoria a outras companhias do setor. A Deutsche Bahn, detida pelo Estado germânico, tem dois projetos ferroviários em território iraniano.

Recorde-se que as sanções de Washington ao Irão preveem que companhias que continuem a fazer negócios com Teerão sejam proibidas de trabalhar com os Estados Unidos.

Outras grandes empresas europeias, como a Total e os fabricantes de automóveis PSA, Renault e Daimler, abandonaram o Irão.