Génova: "Em caso de motivos de força maior, a responsabilidade é do Estado"

Depois do desastre em Génova, o ministro italiano da Administração Interna, Matteo Salvini, não duvidou em apontar um culpado, a União Europeia. A declaração valheu-lhe as críticas de Jean Claude Juncker, presidente da comissao europeia.

Entretanto, Giuseppe Conte, o presidente do Conselho Italiano, disse querer revogar o contrato com a Autostrade per l'ltalia, a empresa concessionária do viaduto. Para a professora Veronica Vecchi, da Universidade Bocconi, a responsabilidade é da empresa.